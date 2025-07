Ateliers d’arts plastiques (enfants/ado) Issoudun

Ateliers d’arts plastiques (enfants/ado) Issoudun vendredi 25 juillet 2025.

Ateliers d’arts plastiques (enfants/ado)

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

1.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 10:00:00

fin : 2025-08-05 11:30:00

Date(s) :

2025-07-25 2025-08-05

Les ateliers d’arts plastiques sont proposés autour des collections ou des expositions temporaires.

Atelier en lien avec l’exposition Christian Lhopital pour les 5/8 ans Création d’une peinture onirique avec de l’encre, de l’aquarelle et son doudou ! les enfants sont invités à apporter leur doudou ou leur peluche.

La photo découpée du doudou (prise en atelier puis photocopiée) va permettre de créer sa silhouette ou un pochoir qui sera utilisé pour le reproduire en répétition, comme une farandole sur un fond coloré à l’aquarelle évoquant l’univers du rêve.

Pour les 9-15 ans Pour une approche du dessin mural à la poudre de fusain. A partir d’une grande feuille de papier installée à la verticale sur une cimaise, avec de la poudre de fusain, un chiffon, et quelques outils inventés, les jeunes sont invités à dessiner un univers vaporeux, flottant sorti de leur imagination. 1.5 .

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

English :

Art workshops are organized around the collections or temporary exhibitions.

German :

Kunstworkshops werden rund um die Sammlungen oder Sonderausstellungen angeboten.

Italiano :

I laboratori artistici sono organizzati in base alle collezioni o alle mostre temporanee.

Espanol :

Se organizan talleres de arte en torno a las colecciones o exposiciones temporales.

L’événement Ateliers d’arts plastiques (enfants/ado) Issoudun a été mis à jour le 2025-07-10 par BERRY