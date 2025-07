Ateliers d’arts plastiques » insectes imaginaires » pour tous les âges. Quai du canal Baume-les-Dames

Ateliers d’arts plastiques » insectes imaginaires » pour tous les âges.

Quai du canal Camping du domaine d’Aucroix Baume-les-Dames Doubs

Gratuit

Début : 2025-08-04 15:00:00

fin : 2025-08-11 17:30:00

2025-08-04 2025-08-11

Redécouvrez la biodiversité locale à travers deux ateliers artistiques mêlant imagination et nature.

Atelier 1 insectes imaginaires- chimères végétales.

Venez créer, inventer et explorer en famille ou entre ami(e)s

Une exploration artistique et sensible de la biodiversité à travers la création de chimères végétales des créatures hybrides composées à partir de plantes, écorces et graines sauvages locales.

Inscriptions conseillées. Nombre de participants limité. .

Quai du canal Camping du domaine d’Aucroix Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté florent.dubois.05@gmail.com

