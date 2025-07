Ateliers d’arts plastiques « les bestioles du bord de l’eau » pour tous les âges. Quai du canal Baume-les-Dames

Quai du canal Camping du domaine d’Aucroix Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-08-04 15:00:00

fin : 2025-08-11 17:30:00

2025-08-04 2025-08-11

Redécouvrez la biodiversité locale à travers deux ateliers artistiques mêlant imagination et nature.

Proposé par Florent Dubois.

Venez créer, inventer et explorer en famille ou entre ami(e)s

Une plongée ludique dans le monde des rivières ! Modelage en argile de créatures inspirées de la faune aquatique locale

poissons, grenouilles, écrevisses, oiseaux au plumage humide… et autres habitants imaginaires du Doubs et de l’Ognon.

Inscriptions conseillées. Nombre de participants limité. .

Quai du canal Camping du domaine d’Aucroix Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté florent.dubois.05@gmail.com

