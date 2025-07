Ateliers d’arts plastiques Salle du parc de l’hôtel de ville Luc-sur-Mer

Ateliers d’arts plastiques Salle du parc de l’hôtel de ville Luc-sur-Mer mercredi 23 juillet 2025.

Ateliers d’arts plastiques

Salle du parc de l’hôtel de ville Rue de la mer Luc-sur-Mer Calvados

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-23 10:00:00

fin : 2025-07-24 12:00:00

2025-07-23

Ateliers d’arts plastiques enfants à partir de 5 ans ados et adultes

Modelage terre glaise

Gravure sur polystyrène, impression sur papier

Tarif pour 1 atelier 18€

Stage 2 ateliers 35€

Informations réservations

06 95 95 42 13

vfoucherthomas@gmail.com

Salle du parc de l’hôtel de ville Rue de la mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie vfoucherthomas@gmail.com

English : Ateliers d’arts plastiques

Art workshops for children aged 5 and over, teens and adults

Clay modeling

Engraving on polystyrene, printing on paper

Price for 1 workshop:18?

2 workshops:35?

Booking information

06 95 95 42 13

vfoucherthomas@gmail.com

German : Ateliers d’arts plastiques

Kunstworkshops Kinder ab 5 Jahren Jugendliche und Erwachsene

Modellieren mit Tonerde

Styroporgravur, Druck auf Papier

Preis für 1 Workshop:18?

2 Workshops:35?

Informationen und Reservierungen

06 95 95 42 13

vfoucherthomas@gmail.com

Italiano :

Laboratori artistici per bambini dai 5 anni in su, adolescenti e adulti

Modellazione di argilla

Incisione su polistirolo, stampa su carta

Prezzo per 1 laboratorio: 18?

Corso per 2 laboratori: 35?

Informazioni sulla prenotazione

06 95 95 42 13

vfoucherthomas@gmail.com

Espanol :

Talleres de arte para niños a partir de 5 años, adolescentes y adultos

Modelado en arcilla

Grabado sobre poliestireno, impresión sobre papel

Precio de 1 taller:18?

Curso para 2 talleres:35?

Información para reservas

06 95 95 42 13

vfoucherthomas@gmail.com

