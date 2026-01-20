Ateliers d’arts plastiques Esplanade Lofi Ouistreham

Ateliers d’arts plastiques

Esplanade Lofi 5 Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham Calvados

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

Date(s) :

2026-02-26 2026-03-05

Ateliers ludiques pour enfants à partir de 5 ans (et tout public) sur le thème de l’hiver

Pendant les vacances, des ateliers créatifs sont proposés aux enfants dès 5 ans, ouverts également à tous les publics. Ces moments ludiques permettent de découvrir différentes techniques artistiques tout en s’amusant autour du thème de l’hiver.

Le 26 février modelage en terre glaise

Les participants façonneront la terre pour créer personnages, animaux ou objets inspirés de la saison hivernale, en développant leur imagination et leur motricité.

Le 5 mars gravure sur polystyrène et impression sur papier

Les enfants découvriront les bases de la gravure en réalisant leurs propres motifs sur polystyrène, avant de les imprimer sur papier à l’aide d’encres colorées.

Des ateliers créatifs et conviviaux, idéals pour apprendre, expérimenter et repartir avec ses réalisations. .

Esplanade Lofi 5 Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie

