Ateliers d’Automne à l’Écomusée d’Inzinzac-Lochrist écomusée des Forges d’Inzinzac-Lochrist Inzinzac-Lochrist

Ateliers d’Automne à l’Écomusée d’Inzinzac-Lochrist
écomusée des Forges d’Inzinzac-Lochrist Mail François Giovannelli Inzinzac-Lochrist Morbihan
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-25
2025-10-21
Des ateliers créatifs pour petits et grands vous attendent du 21 au 25 octobre, de 14h30 à 16h30
️Mardi 21 octobre
Fabrication de bougies personnalisées à partir de cire d’abeilles.
Mercredi 22 octobre
Contes et légendes façon Inzinzac-Lochrist, (re)découvrez trois récits bretons l’Ankou de Trémelin, la cité engloutie d’Ys, et la Sorcière et les korrigans d’Inzinzac-Lochrist.
Jeudi 23 octobre
Atelier tote-bag broderie à la laine et dessins aux motifs d’automne.
♂️Vendredi 24 octobre
Ateliers créatifs petites bestioles délirantes et carterie Pop-up “citrouille”.
♀️Samedi 25 octobre
Création d’un cadre photo remontez le temps à partir d’une ancienne photo d’un bâtiment communal et insérez votre portrait dans un univers… glaçant
✨Tous les ateliers seront suivis d’une visite ludique du Musée !
Inscriptions au 02 97 36 89 21
Adultes et enfants (accompagnés) à partir de 5 ans
Tarif entrée Écomusée .
écomusée des Forges d’Inzinzac-Lochrist Mail François Giovannelli Inzinzac-Lochrist 56650 Morbihan Bretagne +33 2 97 36 98 21
