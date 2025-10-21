Ateliers d’Automne à l’Écomusée d’Inzinzac-Lochrist écomusée des Forges d’Inzinzac-Lochrist Inzinzac-Lochrist

Ateliers d’Automne à l’Écomusée d’Inzinzac-Lochrist écomusée des Forges d’Inzinzac-Lochrist Inzinzac-Lochrist mardi 21 octobre 2025.

Ateliers d’Automne à l’Écomusée d’Inzinzac-Lochrist

écomusée des Forges d’Inzinzac-Lochrist Mail François Giovannelli Inzinzac-Lochrist Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-21

Des ateliers créatifs pour petits et grands vous attendent du 21 au 25 octobre, de 14h30 à 16h30

️Mardi 21 octobre

Fabrication de bougies personnalisées à partir de cire d’abeilles.

Mercredi 22 octobre

Contes et légendes façon Inzinzac-Lochrist, (re)découvrez trois récits bretons l’Ankou de Trémelin, la cité engloutie d’Ys, et la Sorcière et les korrigans d’Inzinzac-Lochrist.

Jeudi 23 octobre

Atelier tote-bag broderie à la laine et dessins aux motifs d’automne.

‍♂️Vendredi 24 octobre

Ateliers créatifs petites bestioles délirantes et carterie Pop-up “citrouille”.

‍♀️Samedi 25 octobre

Création d’un cadre photo remontez le temps à partir d’une ancienne photo d’un bâtiment communal et insérez votre portrait dans un univers… glaçant

__

✨Tous les ateliers seront suivis d’une visite ludique du Musée !

Inscriptions au 02 97 36 89 21

‍ ‍ ‍ Adultes et enfants (accompagnés) à partir de 5 ans

Tarif entrée Écomusée .

écomusée des Forges d’Inzinzac-Lochrist Mail François Giovannelli Inzinzac-Lochrist 56650 Morbihan Bretagne +33 2 97 36 98 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers d’Automne à l’Écomusée d’Inzinzac-Lochrist Inzinzac-Lochrist a été mis à jour le 2025-10-16 par ADT 56