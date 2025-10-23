Ateliers d’automne Duo Parent-Enfant Maison Nocé Perche en Nocé

Ateliers d’automne Duo Parent-Enfant

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-23 2025-10-30

Maison Nocé vous propose des moments complices en famille avec des ateliers créatifs et culinaires aux couleurs de l’automne.

Jeudi 23 octobre 15h création d’une couronne d’automne (durée 1 heure, 25€/duo parent-enfant).

Jeudi 30 octobre 15h atelier culinaire spécial Halloween, recettes effroyablement délicieuses ( durée 1h30, 35€/duo parent-enfant).

Pratique à la « Maison Nocé » (arts de la table, objets de décoration, épicerie fine) au 38 rue Roger Vaugeois à Nocé. Informations complémentaires et réservations sur https://www.maisonnoce.com/ ou 06 68 71 90 98. .

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 68 71 90 98

English : Ateliers d’automne Duo Parent-Enfant

