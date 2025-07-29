Ateliers d’aventures musicales Médiathèque Jean-Paul Roussillot La Guerche-sur-l’Aubois

Ateliers d’aventures musicales 29 juillet – 1 août Médiathèque Jean-Paul Roussillot Cher

25€ – 10 participant·e·s maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-29T14:00:00 – 2025-07-29T17:30:00

Fin : 2025-08-01T14:00:00 – 2025-08-01T17:30:00

Médiathèque Jean-Paul Roussillot 19 Rue Gambetta 18150 La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire 0248770207 https://www.mediatheque-laguerchesuraubois.fr

Été culturel

©soleneC