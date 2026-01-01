Ateliers de céramique Le Blanc

Ateliers de céramique Le Blanc samedi 24 janvier 2026.

7 rue George Sand Le Blanc Indre

Tarif : 45 – 45 – EUR
Début : Samedi 2026-01-24 09:30:00
fin : 2026-01-24 12:30:00

2026-01-24 2026-02-21 2026-03-21

Cet atelier proposé par Carole, de la poterie de la Bout’Bout vous invite à réaliser vos projets.
Réalisez vos projets et laissez libre courts à votre créativité. Découvrez différentes techniques céramiques. 45  .

7 rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 39 93 43  poteriedelaboutbout36@gmail.com

English :

This workshop by Carole, from Bout’Bout pottery, invites you to create your own projects.

