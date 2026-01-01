Ateliers de céramique

7 rue George Sand Le Blanc Indre

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-24 12:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-21 2026-03-21

Cet atelier proposé par Carole, de la poterie de la Bout’Bout vous invite à réaliser vos projets.

Réalisez vos projets et laissez libre courts à votre créativité. Découvrez différentes techniques céramiques. 45 .

7 rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 39 93 43 poteriedelaboutbout36@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This workshop by Carole, from Bout’Bout pottery, invites you to create your own projects.

L’événement Ateliers de céramique Le Blanc a été mis à jour le 2025-12-18 par Destination Brenne