ateliers de Champ d'Argile
9 grand'rue du chateau
Dieulefit
13 juillet 2025 10:00

Drôme

ateliers de Champ d’Argile 9 grand’rue du chateau 9 Grand’rue du chateau 26220 Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : 
Début : 2025-07-13 10:00:00
fin : 2025-07-13 17:00:00

Début : 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 17:00:00

Date(s) :

2025-07-13

2025-08-23

La méthode du Champ d’Argile en atelier est une belle et profonde expérience de connaissance de soi à travers le toucher de la terre, soutenue par le groupe.

9 grand’rue du chateau 9 Grand’rue du chateau 26220 Dieulefit

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 58 99 98 nat.pigot10@gmail.com

English :

The Champ d’Argile workshop method is a beautiful and profound experience of self-knowledge through the touch of clay, supported by the group.

German :

Die Tonfeldmethode im Atelier ist eine schöne und tiefe Erfahrung der Selbsterkenntnis durch die Berührung der Erde, die von der Gruppe unterstützt wird.

Italiano :

Il metodo del laboratorio Champ d’Argile è un’esperienza bella e profonda di conoscenza di sé attraverso il tocco dell’argilla, sostenuta dal gruppo.

Espanol :

El método del taller Champ d’Argile es una bella y profunda experiencia de autoconocimiento a través del tacto de la arcilla, apoyado por el grupo.

