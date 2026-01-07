Ateliers de Champ d’Argile pigot, 9 grand’rue du chateau Dieulefit
Ateliers de Champ d’Argile
pigot, 9 grand’rue du chateau 9 grand’rue du chateau Dieulefit Drôme
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
Un atelier de 4 personnes sur une journée pour explorer votre relation à vous-même et aux autres grâce à l’argile, matière privilégiée pour l’expression sensible et laisser faire les mains…
.
+33 4 27 58 99 98 nat.pigot10@gmail.com
English :
A one-day workshop for 4 people to explore your relationship with yourself and others using clay, a privileged material for sensitive expression and letting your hands do the work…
