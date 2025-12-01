Ateliers de chant improvisé Erdeven

Ateliers de chant improvisé

Cercle de chant du Jeudi 11 décembre

Il s’agit d’une séance de chant en groupe, basé sur la musique que vous avez en vous et qui ne cherche qu’à s’exprimer… on s’amuse, on joue, on explore l’improvisation vocale, les bruits de bouche, les percussions corporelles, le beat-box, les rythmes, les boucles harmoniques, les riffs mélodiques… si tout cela est du chinois pour vous, venez nous rejoindre, car nous expérimentons tout cela, sans en parler, seulement en les jouant avec nos voix !!

Bonne humeur et bienveillance assurées !

Pré-requis Avoir envie de chanter et d’oser !

Lieu horaires Kerminihy (Erdeven) 20h20 à 22h20

Tarif 15€ par personne (entre 6 et 12 participant-e-s)

Atelier du samedi 13 décembre

Il s’agit d’un espace dédié à la pratique de circlesongs, de jeux vocaux et de de co-improvisations vocales et corporelles. Ces séances durent 3 heures, afin de prendre le temps d’approfondir certaines notions et de progresser dans ces pratiques vocales collectives et improvisées.

Thématique de cette séance L’harmonie au service de la créativité vocale .

Pré-requis Pratique régulière ou occasionnelle du chant improvisé, se sentir à l’aise avec sa voix.

Lieu horaires Kerminihy (Erdeven) 14h30 à 17h30

Tarif 30€ par personne (entre 6 et 10 participant-e-s) .

