Ateliers de chant Musique sur Mer La Coursive Trouville-sur-Mer

La Coursive 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-12-06 17:30:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-11 2025-11-22 2025-12-06

Un atelier d’une journée pour perfectionner sa technique vocale dans un cadre professionnel et convivial.

> Au programme

– Technique respiratoire et vocale

– Travail avec pianiste accompagnateur

– Interprétation et mise en situation de concert

> Encadrement

– Joëlle Brun-Cosme (chant)

– Chantal Carteau (piano)

> Infos pratiques

– Samedi de 9h à 17h30

– Ouvert à tous, sans condition de niveau, d’âge ou de résidence

– Renseignements 06 77 66 46 25 .

La Coursive 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 77 66 46 25

English : Ateliers de chant Musique sur Mer

A one-day workshop to perfect your vocal technique in a professional and friendly setting.

German : Ateliers de chant Musique sur Mer

Ein eintägiger Workshop, in dem Sie Ihre Gesangstechnik in einem professionellen und freundlichen Rahmen perfektionieren können.

Italiano :

Un workshop di un giorno per perfezionare la tecnica vocale in un ambiente professionale e amichevole.

Espanol :

Un taller de un día para perfeccionar su técnica vocal en un entorno profesional y agradable.

