Ateliers de chant Musique sur Mer La Coursive Trouville-sur-Mer
La Coursive 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer Calvados
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:30:00
2025-09-27 2025-10-11 2025-11-22 2025-12-06
Un atelier d’une journée pour perfectionner sa technique vocale dans un cadre professionnel et convivial.
> Au programme
– Technique respiratoire et vocale
– Travail avec pianiste accompagnateur
– Interprétation et mise en situation de concert
> Encadrement
– Joëlle Brun-Cosme (chant)
– Chantal Carteau (piano)
> Infos pratiques
– Samedi de 9h à 17h30
– Ouvert à tous, sans condition de niveau, d’âge ou de résidence
– Renseignements 06 77 66 46 25 .
La Coursive 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 77 66 46 25
English : Ateliers de chant Musique sur Mer
A one-day workshop to perfect your vocal technique in a professional and friendly setting.
German : Ateliers de chant Musique sur Mer
Ein eintägiger Workshop, in dem Sie Ihre Gesangstechnik in einem professionellen und freundlichen Rahmen perfektionieren können.
Italiano :
Un workshop di un giorno per perfezionare la tecnica vocale in un ambiente professionale e amichevole.
Espanol :
Un taller de un día para perfeccionar su técnica vocal en un entorno profesional y agradable.
