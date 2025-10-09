Ateliers de composition florale à Blaye Blaye

24 Avenue Haussmann Blaye Gironde

Séverine Aupetit vous accueille dans sa boutique Les Fleurs de la Citadelle, l’occasion pour vous de passer un moment convivial, créatif et fleuri.

l’automne s’est glissé gentiment parmi nous.

Le thème de ce mois-ci c’est composition automnale avec citrouille.

Réalisez une décoration de saison en utilisant une citrouille comme vase naturel, garnie de fleurs et feuillages d’automne.

Des fleurs françaises voir locales seront privilégiées.‍

Jeudi 09 Octobre à 10h00, un café vous sera offert

Jeudi 09 Octobre à 18h00, le petit apéritif de bienvenu sera au rendez-vous.

* le matériel et les fleurs sont fournis

* le tarif est de 40,00 € 1h30 à 2h00

* la durée est entre 1h30 à 2h00

Les inscriptions se feront par mail ou téléphone. .

24 Avenue Haussmann Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 05 45

