Ateliers de conversation en français Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Vous apprenez le français ? Venez le pratiquer !

Tous les vendredis, les bibliothécaires vous invitent à parler français autour d’un thème d’actualité ou de la vie de tous les jours.

Niveaux débutant – intermédiaire

Le vendredi de 15h à 16h (sauf vacances scolaires).

Du vendredi 9 janvier au vendredi 26 juin 2026

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr