Ateliers de conversation en français ouverts à tous Médiathèque Violette Leduc Paris

Ateliers de conversation en français ouverts à tous Médiathèque Violette Leduc Paris vendredi 19 septembre 2025.

Pour débuter et s’entraîner.

Les bibliothécaires vous proposent, un vendredi sur deux, de participer à des ateliers de conversation en français. Gratuitement et sans inscription.

Prochains ateliers de 13h à 14h :

vendredi 19 septembre

vendredi 3, 17 et 31 octobre

Vous apprenez le français et vous avez besoin de vous entrainer ?

Rejoignez-nous pour discuter tout simplement dans une ambiance agréable.

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque Violette Leduc 18 Rue Faidherbe 75011 au 1er étage de la bibliothèqueParis

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/