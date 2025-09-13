Ateliers de conversation en français Sorbonne Nouvelle PARIS
C’est l’occasion de parler en français avec des gens venus
du monde entier.
Les bibliothécaires vous accueillent pour discuter sur des
sujets variés.
Un niveau intermédiaire en français est requis pour pouvoir
profiter des échanges et participer.
Séances tous les samedis de 10 h 30 à 12 h
sauf jours fériés
Entrée libre.
Voir iciles ateliers de conversation dans tout le réseau des bibliothèques
Un rendez-vous hebdomadaire pour les personnes apprenant le français afin de le pratiquer en toute convivialité.
gratuit Public jeunes et adultes.
Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé 75012 SALLE A101 1ER ETAGEPARIS
