Ateliers de conversation en français Sorbonne Nouvelle PARIS

Ateliers de conversation en français Sorbonne Nouvelle PARIS samedi 13 septembre 2025.

C’est l’occasion de parler en français avec des gens venus

du monde entier.

Les bibliothécaires vous accueillent pour discuter sur des

sujets variés.

Un niveau intermédiaire en français est requis pour pouvoir

profiter des échanges et participer.

Séances tous les samedis de 10 h 30 à 12 h

sauf jours fériés

Entrée libre.

Voir iciles ateliers de conversation dans tout le réseau des bibliothèques

Un rendez-vous hebdomadaire pour les personnes apprenant le français afin de le pratiquer en toute convivialité.

Le samedi 25 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

Le samedi 13 septembre 2025

de 10h30 à 12h00

Le samedi 20 septembre 2025

de 10h30 à 12h00

Le vendredi 26 septembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T13:30:00+02:00

fin : 2025-10-25T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-13T10:30:00+02:00_2025-09-13T12:00:00+02:00;2025-09-20T10:30:00+02:00_2025-09-20T12:00:00+02:00;2025-09-26T10:30:00+02:00_2025-09-26T12:00:00+02:00;2025-10-04T10:30:00+02:00_2025-10-04T12:00:00+02:00;2025-10-11T10:30:00+02:00_2025-10-11T12:00:00+02:00;2025-10-25T10:30:00+02:00_2025-10-25T12:00:00+02:00

Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé 75012 SALLE A101 1ER ETAGEPARIS

https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/ https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/