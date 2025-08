Ateliers de conversation en vietnamien Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Ateliers de conversation en vietnamien Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 6 septembre 2025.

Ces ateliers, proposés bénévolement par une lectrice vietnamienne, seront adressés aux apprenants du vietnamien, niveau débutant.

Les samedis 6 septembre, 25 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2025 de 11h à 12h,

venez échanger et partager un moment convivial et ludique !

Vous souhaitez pratiquer le vietnamien ? Venez participer à nos ateliers de conversation.

gratuit Entrée libre Public jeunes et adultes.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/