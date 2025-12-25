Ateliers de conversation FLE (français langue étrangère), Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Ces ateliers, proposés par la médiathèque Jean-Pierre Melville, sont ouverts à tous les apprenants de la langue française.

Pendant ces discussions, nous échangeons et partageons un moment convivial sur des thèmes variés !

Entrée libre

Un rendez-vous pour pratiquer le français comme langue étrangère dans une ambiance bienveillante et ludique.

Du mardi 06 janvier 2026 au mardi 30 juin 2026 :

mardi

de 10h00 à 11h15

gratuit Entrée libre Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-06T11:00:00+01:00

fin : 2026-06-30T14:15:00+02:00

Date(s) : 2026-01-06T10:00:00+02:00_2026-01-06T11:15:00+02:00;2026-01-13T10:00:00+02:00_2026-01-13T11:15:00+02:00;2026-01-20T10:00:00+02:00_2026-01-20T11:15:00+02:00;2026-01-27T10:00:00+02:00_2026-01-27T11:15:00+02:00;2026-02-03T10:00:00+02:00_2026-02-03T11:15:00+02:00;2026-02-10T10:00:00+02:00_2026-02-10T11:15:00+02:00;2026-02-17T10:00:00+02:00_2026-02-17T11:15:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T11:15:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T11:15:00+02:00;2026-03-10T10:00:00+02:00_2026-03-10T11:15:00+02:00;2026-03-17T10:00:00+02:00_2026-03-17T11:15:00+02:00;2026-03-24T10:00:00+02:00_2026-03-24T11:15:00+02:00;2026-03-31T10:00:00+02:00_2026-03-31T11:15:00+02:00;2026-04-07T10:00:00+02:00_2026-04-07T11:15:00+02:00;2026-04-14T10:00:00+02:00_2026-04-14T11:15:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T11:15:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T11:15:00+02:00;2026-05-05T10:00:00+02:00_2026-05-05T11:15:00+02:00;2026-05-12T10:00:00+02:00_2026-05-12T11:15:00+02:00;2026-05-19T10:00:00+02:00_2026-05-19T11:15:00+02:00;2026-05-26T10:00:00+02:00_2026-05-26T11:15:00+02:00;2026-06-02T10:00:00+02:00_2026-06-02T11:15:00+02:00;2026-06-09T10:00:00+02:00_2026-06-09T11:15:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T11:15:00+02:00;2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T11:15:00+02:00;2026-06-30T10:00:00+02:00_2026-06-30T11:15:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville et trouvez le meilleur itinéraire

