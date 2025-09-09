Ateliers de conversation Médiathèque Marguerite Duras Paris

Ateliers de conversation Médiathèque Marguerite Duras Paris mardi 9 septembre 2025.

Vous êtes en train d’apprendre le français ? Venez discuter à la bibliothèque et rencontrer d’autres apprenants.

Tous les mardis à 18h. Sans inscription dans la limite des places disponibles.

L’atelier de conversation de la médiathèque.

Du mardi 09 septembre 2025 au mardi 23 juin 2026 :

mardi

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-09T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-23T22:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras