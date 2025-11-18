Ateliers de conversation
Ateliers de conversation mardi 18 novembre 2025.
Venez
partager un moment de convivialité tout en améliorant votre français à l’oral
autour de sujets d’actualité, de jeux de société, de thèmes comme les voyages, la
cuisine, les fêtes d’ici et d’ailleurs et pleins d’autres sujets encore !
Ouvert à
tous les publics adultes de 17h30 à 18h30 à la bibliothèque François Villon (En
face du Métro Colonel Fabien). Gratuit, en accès libre, deux fois par mois.
·
Le
mardi 18 novembre
·
Le
mardi 2 décembre
·
Le
mardi 16 décembre.
Prochaines dates à venir pour 2026.
Vous apprenez le français, venez discuter et rencontrer d’autres personnes à la bibliothèque.
gratuit Public adultes.
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-francois-villon-1722 +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr