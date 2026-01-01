Ateliers de conversation spécial italien. La Grande Passerelle Saint-Malo

Ateliers de conversation spécial italien.

La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

Début : 2026-01-31 11:00:00

fin : 2026-05-16 12:30:00

2026-01-31 2026-04-04 2026-05-16

Animés par Maria Bozzetti, locutrice native de la langue

Sur inscription.

Tous niveaux à partir de 12 ans. .

La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

