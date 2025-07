Ateliers de couture en duo Châteauroux

Ateliers de couture en duo

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux Indre

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 11:30:00

2025-07-05

L’atelier des petits vous propose un atelier de couture en duo adulte et enfant pour customiser des t-shirts et créer des souvenirs chaleureux ensemble !

Cet atelier est sur inscription, le matériel doit être apporté ! Customisation de t-shirt pour adulte et enfant.

Dès l’âge de 6 ans, cet atelier dure 1h30. .

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18 contact@atelierdespetits.com

