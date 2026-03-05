ATELIERS DE COUTURE FABRICATION D’UNE PANIÈRE ET SES LINGETTES

23 AVENUE DE BEZIERS Puissalicon Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Nouveau à la Médiathèque de Puissalicon !

Atelier découverte de 14h30 à 17h ! tu as envie d’essayer la couture ? Tu ne sais pas par quoi et/où commencer ? Viens t’initier ou reprendre la couture avec moi ! Tu as une machine, prends-là ! Sinon je t’en prête une ! Tout est fourni, le Fil, le tissu et mercerie . A la fin, tu repars avec ta création ! ! Ateliers accessibles à partir de 9 ans.

.

23 AVENUE DE BEZIERS Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 70 72 75 11 latelierdesfrangines34@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New at the Médiathèque de Puissalicon!

Discovery workshop from 2.30pm to 5pm! Would you like to try your hand at sewing? Don’t know where to start? Come and learn to sew with me! If you’ve got a machine, take it! Or I’ll lend you one! Everything is supplied, including thread, fabric and haberdashery. At the end, you’ll leave with your own creation! Workshops for ages 9 and up.

L’événement ATELIERS DE COUTURE FABRICATION D’UNE PANIÈRE ET SES LINGETTES Puissalicon a été mis à jour le 2026-03-02 par 34 OT AVANT-MONTS