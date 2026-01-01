Ateliers de création de costumes Allure Chine Carnaval de Romans 2026 Romans-sur-Isère
Ateliers de création de costumes Allure Chine Carnaval de Romans 2026 Romans-sur-Isère mercredi 7 janvier 2026.
Ateliers de création de costumes Allure Chine Carnaval de Romans 2026
place du Chapitre Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 10:00:00
fin : 2026-01-24 13:00:00
Date(s) :
2026-01-07 2026-01-10 2026-01-14 2026-01-17 2026-01-21 2026-01-24 2026-01-28 2026-01-31 2026-02-04 2026-02-07
Dans le cadre du Carnaval 2026, Allure Chine organise des ateliers de confection de costumes, ouvert à tous à partir de 14 ans.
.
place du Chapitre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@allure-chine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Carnival 2026, Allure Chine is organizing costume-making workshops, open to everyone aged 14 and over.
L’événement Ateliers de création de costumes Allure Chine Carnaval de Romans 2026 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-30 par Valence Romans Tourisme