Ateliers de création de médaille Metallurgic Park Dommartin-le-Franc 9 juillet 2025 14:30

Payant, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-09T14:30:00 – 2025-07-09T16:00:00

Fin : 2025-08-27T14:30:00 – 2025-08-27T16:00:00

Nouveau tarif : 4€.

Metallurgic Park Rue du Maréchal Leclerc 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 07 07 https://www.facebook.com/metallurgic.park/ metallurgicpark@mairie-saintdizier.fr

Découvrez la technique du moulage au sable ! Participez à la création d’une médaille en étain avec cet atelier familial qui mêle bonne humeur et dextérité ! fonte fonderie

Pierre Renaud