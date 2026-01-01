Ateliers de création de mini et maxi bestioles Médiathèque Quiberon

Ateliers de création de mini et maxi bestioles

Médiathèque 16 rue Michelet Quiberon Morbihan

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Dès 6 ans

Anouk et Mao, deux géant.es amateur-rices de pêche et de jardin, viennent dans le pays d’Auray pour enquêter sur la présence d’étranges bestioles. Ces bestioles semblent composer une grande famille de créatures non identifiées et constituée de spécimens uniques insectes fantastiques, lombrics colorés, coléoptères bigarrés, crustacés haute-couture, etc.

Que sont ces bestioles? Comment vivent-elles? Quel est leur rôle? Faut-il les accueillir?

Venez rencontrer les géants, Anouk et Mao, autour d’ateliers de création de mini et maxi bestioles. Créez votre bestioles pour qu’elle rejoigne le vivarium insolite installé dans la médiathèque de votre commune et vienne rencontrer les géants lors de leur passage en mars. .

Médiathèque 16 rue Michelet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 44 15

