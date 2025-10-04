Ateliers de création numérique Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

Ateliers de création numérique Médiathèque du Carré d’Art Nîmes samedi 4 octobre 2025.

Découvrez l’interface Hypercomics en créant une BD ou un strip à partir d’images pré-préparées et explorez la narration multi-écran.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 76 35 03 »}] La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

