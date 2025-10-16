Ateliers de création radiophonique / Podcast Studio DNE PARIS

Ateliers de création radiophonique / Podcast Studio DNE PARIS jeudi 16 octobre 2025.

Vous avez toujours rêvé de créer votre propre podcast ou de prendre la parole sur un plateau radio ? Découvrez notre formation en plusieurs séries d’ateliers . Apprenez à concevoir, enregistrer et monter votre propre podcast, de l’idée à la réalisation, le tout dans un cadre convivial et des conseils pratiques. Animée par des professionnels des associations « Les Fripons » et « DNE ». Que vous soyez débutant ou en quête de perfectionnement, rejoignez-nous pour donner vie à vos idées !

SÉANCE 1, Jeudi 16 octobre de 18H30-21H30 . Première immersion dans le monde du podcast ! Venez prendre place sur le plateau pour enregistrer une mini émission. Au programme : découverte des notions techniques, des différents types de micros et outils d’enregistrement (Smartphone, H1n ou H4n, micros-cravates ) ainsi que de la Podtrack..

SÉANCE 2, Jeudi 30 octobre de18H30-21H30 Le moment de conception et de création individuelle ou collective est lancé. En sous groupe, choisissez votre sujet et rédiger votre note d’intention. Définissez le format, le ton (sérieux, humoristique, parodique), et préparez les différents contenus à réaliser: interviews, chroniques, ambiances et illustrations sonores. Prise de son nomade à l’extérieur ou en studio, recherche archives et musiques. Vous apprendrez également en fin de séance à organiser vos fichiers audios et à préparer vos premières pistes pour le montage.

SÉANCE 3 : Jeudi 13 novembre de18H30-21H30 18H30-21H30 : Suite à la collecte de vos fichiers réalisés précédemment, vous apprendrez à ranger vos fichiers, à créer un conducteur pour structurer votre montage. Enregistrement des voix off et des génériques. Découverte des étapes et techniques de base du montage et de la postproduction. Écoute collective du résultat final. Débrief.et projection pour la suite( ateliers à suivre, week end de création collective , etc)

D’autres cycles d’ateliers pourront être proposés par la suite pour approfondir vos compétences ou et accompagner la réalisation de vos projets respectifs ( ateliers ponctuels, journée ou week-end de création collective , modèles de diffusion, dossier de prod d’un podcast, etc)

Pour participer à ces ateliers, il vous sera demandé au préalable d’adhérer à l’association DNE pour couvrir la responsabilité civile ( 20 euros tarif normal et 10€ pour étudiants et personnes sans emploi) Cette adhésion vous permet d’accéder au prêt ou à la location à tarif réduit de notre plateaux radio et matériel d ‘enregistrement.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 18h30 à 21h30

gratuit sous condition

Gratuit avec l’utilisation du pass culture

Public jeunes et adultes.

Studio DNE 176 rue Pelleport 75020 PARIS

https://www.helloasso.com/associations/demain-nos-enfants/evenements/atelier-de-creation-podcast-et-radiophonique +33662799670 contact@demainnosenfants.org