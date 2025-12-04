Ateliers de cuisine ambiance fêtes de fin d’année ! Ostheim
Ateliers de cuisine ambiance fêtes de fin d’année ! Ostheim jeudi 4 décembre 2025.
Ateliers de cuisine ambiance fêtes de fin d’année !
2 rue Avallon Ostheim Haut-Rhin
Début : Jeudi 2025-12-04 17:00:00
fin : 2025-12-11 19:00:00
2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18
Enfilez vos tabliers de pâtissiers et suivez les
conseils d’Anna pour réaliser ses biscuits de Noël d’ici et d’ailleurs, biscuits roulés et pleins d’autres recettes !
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Cuisine à toi organise de nombreux ateliers de cuisine très gourmands ! Petits gâteaux de Noël d’ici et d’ailleurs, biscuits roulés ou foie gras chutney… Tout le monde trouvera son bonheur !
Réservation au 06 75 86 83 70 ou par mail cuisineatoi@gmail.com .
2 rue Avallon Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 86 83 70 cuisineatoi@gmail.com
English :
Put on your pastry aprons and follow Anna’s
and follow Anna’s advice to make Christmas cookies from here and abroad, rolled cookies and lots of other recipes!
German :
Ziehen Sie sich Ihre Backschürzen an und folgen Sie den
annas Tipps für Weihnachtsplätzchen von hier und anderswo, Keksrollen und viele weitere Rezepte!
Italiano :
Indossate i grembiuli da pasticceria e seguite i consigli di Anna
e seguite i consigli di Anna per fare i biscotti di Natale da qui e altrove, i biscotti arrotolati e tante altre ricette!
Espanol :
Poneos los delantales de repostería y seguid los consejos de Anna
y sigan los consejos de Anna para hacer galletas de Navidad de aquí y de otros lugares, galletas enrolladas y ¡muchas otras recetas!
