Ateliers de cuisine ambiance fêtes de fin d’année ! Ostheim

Début : Jeudi 2025-12-04 17:00:00

fin : 2025-12-11 19:00:00

2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18

Enfilez vos tabliers de pâtissiers et suivez les

conseils d’Anna pour réaliser ses biscuits de Noël d’ici et d’ailleurs, biscuits roulés et pleins d’autres recettes !

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Cuisine à toi organise de nombreux ateliers de cuisine très gourmands ! Petits gâteaux de Noël d’ici et d’ailleurs, biscuits roulés ou foie gras chutney… Tout le monde trouvera son bonheur !

Réservation au 06 75 86 83 70 ou par mail cuisineatoi@gmail.com .

English :

Put on your pastry aprons and follow Anna’s

and follow Anna’s advice to make Christmas cookies from here and abroad, rolled cookies and lots of other recipes!

German :

Ziehen Sie sich Ihre Backschürzen an und folgen Sie den

annas Tipps für Weihnachtsplätzchen von hier und anderswo, Keksrollen und viele weitere Rezepte!

Italiano :

Indossate i grembiuli da pasticceria e seguite i consigli di Anna

e seguite i consigli di Anna per fare i biscotti di Natale da qui e altrove, i biscotti arrotolati e tante altre ricette!

Espanol :

Poneos los delantales de repostería y seguid los consejos de Anna

y sigan los consejos de Anna para hacer galletas de Navidad de aquí y de otros lugares, galletas enrolladas y ¡muchas otras recetas!

