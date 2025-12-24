Ateliers de cuisine et dîner à la table du vigneron, Maison des vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne

Ateliers de cuisine et dîner à la table du vigneron

Maison des vins de Cadillac D10 Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 89.5 – 89.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-02-12 2026-04-03 2026-09-04 2026-12-04

Pour le plus grand plaisir de vos papilles, nous organisons un moment de partage culinaire bien particulier.

Des ateliers de cuisine autrement qui riment avec convivialité sur thème de la cuisine du terroir mais aussi de plusieurs pays.

Un chef prendra le temps de vous initier à l’art de cuisiner.

17h30 Visite-dégustation animée par le vigneron ou la vigneronne

18h30-20h30 Début de l’atelier

20h30-22h Diner

12 Février Spécial Saint-Valentin

3 Avril cuisine asiatique

4 Septembre cuisine asiatique

4 Décembre Spécial fêtes de Noël .

Maison des vins de Cadillac D10 Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 19 20

English : Ateliers de cuisine et dîner à la table du vigneron

