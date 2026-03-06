Ateliers de cuisine Oklé des Champs La Coquille

Ateliers de cuisine

Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille Dordogne

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Confectionner deux pâtes à tartiner originales (enfant dès 8 ans)

Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 20 08 61

English :

Make two original spreads (children aged 8 and over)

