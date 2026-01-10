Ateliers de cuisine O’Local O’Local Épernay
Ateliers de cuisine O’Local O’Local Épernay mercredi 8 avril 2026.
Ateliers de cuisine O’Local
O’Local 9 Rue Docteur Verron Épernay Marne
Tarif : 50 – 50 – 71 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 17:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-28 2026-04-30
Tout public
Voici la transcription des ateliers d’avril 2026, formatée selon votre demande
mercredi 8 avril, 17H00 à 19H00**, ATELIER PATISSERIE TOUT AUTOUR DU CHOCOLAT , 50 €.
jeudi 9 avril, 17H00 à 19H00**, Atelier Cocktail dinatoire , 50 €.
vendredi 10 avril, 17H00 à 19H00**, ATELIER Menus Poissons , 71 €.
samedi 11 avril, 13H00 à 15H00**, Atelier Pâtisserie Millefeuille et Tarte citron , 50 €.
mardi 21 avril, 14H00 à 16H00**, ATELIER PATE EN CROUTE , 50 €.
mardi 21 avril, 17H00 à 19H00**, ATELIER BURGERS MAISON , 60 €.
mercredi 22 avril, 14H00 à 16H00**, Atelier Macarons , 50 €.
mercredi 22 avril, 17H00 à 19H00**, Atelier Tartines , 50 €.
mercredi 28 avril, 14H00 à 16H00**, Atelier PARENTS ENFANTS , 50 €.
mercredi 28 avril, 17H00 à 19H00**, Atelier Menu Printemps autour de l’asperge , 71 €.
jeudi 30 avril, 17H00 à 19H00**, Atelier Pâtes fraiches , 50 €. .
O’Local 9 Rue Docteur Verron Épernay 51200 Marne Grand Est
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English : Ateliers de cuisine O’Local
L’événement Ateliers de cuisine O’Local Épernay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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