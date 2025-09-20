Ateliers de cuisine végétarienne Cuisines Références Pau
Cuisines Références 1 rue Alfred Nobel Pau Pyrénées-Atlantiques
Ateliers de cuisine végétarienne pour une cuisine saine, goûteuse, de saison et facile à reproduire à la maison. L’idée est de réveiller les talents culinaires de chacun en apprenant des astuces pour cuisiner vite et bon. Et on repart avec des recettes nouvelles à faire découvrir à son entourage )
Les ateliers durent 1h30 avec possibilité de partager un repas ensemble avec les productions réalisées, ou bien de les emporter. .
Cuisines Références 1 rue Alfred Nobel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 25 19 48 combinesdecuisine@free.fr
