Ateliers de cuisine végétarienne Cuisines Références Pau samedi 20 septembre 2025.

Cuisines Références 1 rue Alfred Nobel Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Ateliers de cuisine végétarienne pour une cuisine saine, goûteuse, de saison et facile à reproduire à la maison. L’idée est de réveiller les talents culinaires de chacun en apprenant des astuces pour cuisiner vite et bon. Et on repart avec des recettes nouvelles à faire découvrir à son entourage )

Les ateliers durent 1h30 avec possibilité de partager un repas ensemble avec les productions réalisées, ou bien de les emporter. .

Cuisines Références 1 rue Alfred Nobel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 25 19 48 combinesdecuisine@free.fr

