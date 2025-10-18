Ateliers de danse 7 rue du Tonkin Anères

Ateliers de danse 7 rue du Tonkin Anères samedi 18 octobre 2025.

Ateliers de danse

7 rue du Tonkin 11 Grande rue Anères Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Katy Béziex, artiste chorégraphique, organise des ateliers de danse ouverts à tous, quelque soit votre niveau en danse

Les ateliers se déroulent à Anères, un samedi par mois (hormis décembre) de 15h à 18h, et sont accessibles à tous les âges, avec une inscription préalable.

Participation libre et nécessaire.

.

7 rue du Tonkin 11 Grande rue Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 86 69 contact@23aneres.org

English :

Katy Béziex, choreographic artist, organizes dance workshops open to all, whatever your level of dance

The workshops take place at Anères, one Saturday a month (except December) from 3pm to 6pm, and are open to all ages, with prior registration.

Free participation required.

German :

Katy Béziex, eine choreografische Künstlerin, organisiert Tanzworkshops, die für alle offen sind, unabhängig von ihrem Tanzniveau

Die Workshops finden in Anères an einem Samstag im Monat (außer im Dezember) von 15:00 bis 18:00 Uhr statt und sind für alle Altersgruppen zugänglich, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Teilnahme frei und erforderlich.

Italiano :

Katy Béziex, artista coreografa, organizza laboratori di danza aperti a tutti, indipendentemente dal livello di danza

I laboratori si svolgono ad Anères, un sabato al mese (tranne dicembre) dalle 15.00 alle 18.00, e sono aperti a tutte le età, previa iscrizione.

La partecipazione è gratuita.

Espanol :

Katy Béziex, artista coreográfica, organiza talleres de danza abiertos a todos, sea cual sea su nivel de baile

Los talleres tienen lugar en Anères, un sábado al mes (excepto en diciembre) de 15:00 a 18:00, y están abiertos a todas las edades, previa inscripción.

La participación es gratuita.

L’événement Ateliers de danse Anères a été mis à jour le 2025-09-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65