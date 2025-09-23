Ateliers de danse ANERES Anères

Ateliers de danse

ANERES 11 Grande rue Anères Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Katy Béziex, artiste chorégraphique et habitante du 23, propose une pratique ouverte où se partage l’expérience du chorégraphique.

Cet atelier est un lieu de rassemblement autour d’outils d’exploration et de création, que chacun peut rejoindre à tout moment.

Ce moment est ouvert à tous ! Venez avec votre corps du jour, il n’est pas question de savoir faire le grand écart.

L’atelier a lieu de 15h à 18h, tout près du café du village à Anères

Participation libre et nécessaire.

.

ANERES 11 Grande rue Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie encommun23@gmail.com

English :

Katy Béziex, choreographic artist and resident of Le 23, proposes an open practice where the experience of choreography is shared.

This workshop is a place to gather around tools for exploration and creation, which anyone can join at any time.

Open to all! Come with your body of the day you don’t need to know how to do the splits.

The workshop takes place from 3pm to 6pm, near the village café in Anères

Free participation required.

German :

Katy Béziex, choreografische Künstlerin und Bewohnerin des 23, bietet eine offene Praxis an, in der die Erfahrung des Choreografischen geteilt wird.

Dieses Atelier ist ein Ort, an dem man sich um Werkzeuge zur Erforschung und Kreation versammelt und dem jeder jederzeit beitreten kann.

Dieser Moment ist für alle offen! Kommen Sie mit Ihrem Körper des Tages, es ist nicht wichtig, dass Sie einen Spagat machen können.

Der Workshop findet von 15 bis 18 Uhr statt, ganz in der Nähe des Dorfcafés in Anères

Teilnahme frei und erforderlich.

Italiano :

Katy Béziex, artista coreografa e residente a Le 23, propone una pratica aperta in cui l’esperienza della coreografia è condivisa.

Il laboratorio è un luogo in cui le persone possono riunirsi per esplorare e creare, e partecipare in qualsiasi momento.

È aperto a tutti! Venite con il vostro corpo del giorno non è necessario che sappiate fare la spaccata.

Il laboratorio si svolge dalle 15.00 alle 18.00, vicino al caffè del villaggio di Anères

La partecipazione è gratuita.

Espanol :

Katy Béziex, artista coreográfica y residente en Le 23, ofrece una práctica abierta en la que se comparte la experiencia de la coreografía.

El taller es un lugar donde la gente puede reunirse para explorar y crear, y unirse en cualquier momento.

Está abierto a todos Ven con tu cuerpo del día no hace falta que sepas hacer los splits.

El taller tendrá lugar de 15.00 a 18.00 horas, cerca del café del pueblo de Anères

Participación libre y gratuita.

L’événement Ateliers de danse Anères a été mis à jour le 2025-09-23 par OT de Neste-Barousse|CDT65