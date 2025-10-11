Ateliers de danse Belle époque place du colonel Laussedat Moulins

place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Samedi 2025-10-11 14:00:00

2025-10-12 16:00:00

2025-10-11

Pour préparer le bal du samedi soir, des ateliers pour apprendre les

danses en vogue en 1900 sont proposés durant l’après-midi.

Atelier 1 danse de groupe et quadrille

Atelier 2 danse de couple, valse et polka

place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

English :

To prepare for the Saturday evening ball, workshops to learn the dances

dances popular in 1900.

Workshop 1: group dance and quadrille

Workshop 2: couple dancing, waltz and polka

German :

Um sich auf den Ball am Samstagabend vorzubereiten, werden Workshops angeboten, in denen man die 19

tänze, die um 1900 in Mode waren, werden am Nachmittag angeboten.

Workshop 1: Gruppentanz und Quadrille

Workshop 2: Paartanz, Walzer und Polka

Italiano :

Per prepararsi al ballo del sabato sera, laboratori per imparare le danze

danze popolari nel 1900.

Laboratorio 1: ballo di gruppo e quadriglia

Workshop 2: ballo di coppia, valzer e polka

Espanol :

Para preparar el baile del sábado por la noche, talleres para aprender los bailes

bailes populares en 1900.

Taller 1: baile en grupo y cuadrilla

Taller 2: baile en pareja, vals y polca

