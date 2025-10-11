Ateliers de danse Belle époque place du colonel Laussedat Moulins
Ateliers de danse Belle époque place du colonel Laussedat Moulins samedi 11 octobre 2025.
Ateliers de danse Belle époque
place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Début : Samedi 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-12 16:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Pour préparer le bal du samedi soir, des ateliers pour apprendre les
danses en vogue en 1900 sont proposés durant l’après-midi.
Atelier 1 danse de groupe et quadrille
Atelier 2 danse de couple, valse et polka
place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
English :
To prepare for the Saturday evening ball, workshops to learn the dances
dances popular in 1900.
Workshop 1: group dance and quadrille
Workshop 2: couple dancing, waltz and polka
German :
Um sich auf den Ball am Samstagabend vorzubereiten, werden Workshops angeboten, in denen man die 19
tänze, die um 1900 in Mode waren, werden am Nachmittag angeboten.
Workshop 1: Gruppentanz und Quadrille
Workshop 2: Paartanz, Walzer und Polka
Italiano :
Per prepararsi al ballo del sabato sera, laboratori per imparare le danze
danze popolari nel 1900.
Laboratorio 1: ballo di gruppo e quadriglia
Workshop 2: ballo di coppia, valzer e polka
Espanol :
Para preparar el baile del sábado por la noche, talleres para aprender los bailes
bailes populares en 1900.
Taller 1: baile en grupo y cuadrilla
Taller 2: baile en pareja, vals y polca
