Ateliers de danse pour préparer le Carnaval de Romans 2026 Romans-sur-Isère

Ateliers de danse pour préparer le Carnaval de Romans 2026

87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01 2026-02-08 2026-02-21

Préparez le Carnaval de Romans du 22/02/2026 en participant à des ateliers de danse gratuits avec la Cie ZEBRALAFON et @Adèle Hartmann !

Ouverts à tous, aucun niveau requis.

87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr

English :

Get ready for the Romans Carnival on 22/02/2026 by taking part in free dance workshops with Cie ZEBRALAFON and @Adèle Hartmann!

Open to all, no level required.

