Ateliers de danse pour préparer le Carnaval de Romans 2026 Romans-sur-Isère

87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
2026-02-01 2026-02-08 2026-02-21
Préparez le Carnaval de Romans du 22/02/2026 en participant à des ateliers de danse gratuits avec la Cie ZEBRALAFON et @Adèle Hartmann !
Ouverts à tous, aucun niveau requis.
87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr
English :
Get ready for the Romans Carnival on 22/02/2026 by taking part in free dance workshops with Cie ZEBRALAFON and @Adèle Hartmann!
Open to all, no level required.
