Ateliers de danse

Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-01-18 2026-03-08

Dans le cadre de la 4ème édition du festival TradOrne (10,11 & 12 avril), des ateliers d’initiation à l’attention des adultes vous sont proposés sur le thème des danses de cortège (ateliers gratuits, sur inscription)

– dimanche 18 janvier salle des fêtes de Condeau

– dimanche 08 mars salle Paul Pelleray à Condé-sur-Huisne

Vous aurez ensuite la possibilité, si vous le souhaitez, de participer au concours le 10 avril 2026. .

Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie contact@tradorne.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers de danse

L’événement Ateliers de danse Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2025-12-22 par OT CdC Coeur du Perche