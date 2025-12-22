Ateliers de danse, Sablons sur Huisne
Ateliers de danse, Sablons sur Huisne dimanche 18 janvier 2026.
Ateliers de danse
Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 16:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-01-18 2026-03-08
Dans le cadre de la 4ème édition du festival TradOrne (10,11 & 12 avril), des ateliers d’initiation à l’attention des adultes vous sont proposés sur le thème des danses de cortège (ateliers gratuits, sur inscription)
– dimanche 18 janvier salle des fêtes de Condeau
– dimanche 08 mars salle Paul Pelleray à Condé-sur-Huisne
Vous aurez ensuite la possibilité, si vous le souhaitez, de participer au concours le 10 avril 2026. .
Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie contact@tradorne.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers de danse
L’événement Ateliers de danse Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2025-12-22 par OT CdC Coeur du Perche