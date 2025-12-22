Ateliers de danse, Sablons sur Huisne

Ateliers de danse, Sablons sur Huisne dimanche 18 janvier 2026.

Ateliers de danse

Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 16:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :
2026-01-18 2026-03-08

Dans le cadre de la 4ème édition du festival TradOrne (10,11 & 12 avril), des ateliers d’initiation à l’attention des adultes vous sont proposés sur le thème des danses de cortège (ateliers gratuits, sur inscription)
– dimanche 18 janvier salle des fêtes de Condeau
– dimanche 08 mars salle Paul Pelleray à Condé-sur-Huisne

Vous aurez ensuite la possibilité, si vous le souhaitez, de participer au concours le 10 avril 2026.   .

Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie   contact@tradorne.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers de danse

L’événement Ateliers de danse Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2025-12-22 par OT CdC Coeur du Perche