Ateliers de danses celtiques TARBES Tarbes

TARBES Rue Louis de Broglie Tarbes Hautes-Pyrénées

L’association AMICALE DES CELTES EN BIGORRE propose des ateliers de danses bretonne, irlandaise, écossaise tous les mercredis et tous les vendredis ainsi que des rencontres musicales les samedis.

4 animateurs se relaient pour transmettre ces danses dans la joie et la bonne humeur.

AU PROGRAMME

Ateliers danse de 20h à 22h30

Rencontres musicales de 15h à 17h

Mercredi 10 septembre Atelier danse Irish avancés

Vendredi 12 septembre Atelier step solo

Samedi 13 septembre Atelier musique bretonne

Mercredi 17 septembre Atelier danses bretonnes

Vendredi 19 septembre Atelier Irish débutants

Samedi 20 septembre Atelier musique bretonne

Mercredi 24 septembre Atelier danse irish avancés

Vendredi 26 septembre Atelier danses écossaises

Samedi 27 septembre Atelier musique bretonne

TARBES Rue Louis de Broglie Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 76 62 48 patpallu@yahoo.fr

English :

The AMICALE DES CELTES EN BIGORRE association offers Breton, Irish and Scottish dance workshops every Wednesday and Friday, as well as musical gatherings on Saturdays.

4 instructors take it in turns to pass on these dances in a joyful, good-humored atmosphere.

ON THE PROGRAM

Dance workshops from 8pm to 10:30pm

Musical encounters from 3pm to 5pm

Wednesday, September 10: Irish advanced dance workshop

Friday, September 12: Step solo workshop

Saturday, September 13: Breton music workshop

Wednesday, September 17: Breton dance workshop

Friday, September 19: Irish beginners workshop

Saturday, September 20: Breton music workshop

Wednesday, September 24: Advanced Irish dance workshop

Friday, September 26: Scottish dance workshop

Saturday, September 27: Breton music workshop

German :

Der Verein AMICALE DES CELTES EN BIGORRE bietet mittwochs und freitags Workshops für bretonische, irische und schottische Tänze sowie samstags musikalische Treffen an.

4 Animateure wechseln sich ab, um diese Tänze mit Freude und guter Laune zu vermitteln.

PROGRAMM:

Tanzworkshops von 20 Uhr bis 22.30 Uhr

Musikalische Begegnungen von 15:00 bis 17:00 Uhr

Mittwoch, 10. September: Tanzworkshop Irish Fortgeschrittene

Freitag, 12. September: Workshop Step solo

Samstag, 13. September: Workshop Bretonische Musik

Mittwoch, 17. September: Workshop Bretonische Tänze

Freitag, 19. September: Irish Workshop Anfänger

Samstag, 20. September: Workshop Bretonische Musik

Mittwoch, 24. September: Workshop Irish Dance für Fortgeschrittene

Freitag, 26. September: Workshop Schottische Tänze

Samstag, 27. September: Workshop Bretonische Musik

Italiano :

L’associazione AMICALE DES CELTES EN BIGORRE propone laboratori di danza bretone, irlandese e scozzese ogni mercoledì e venerdì, oltre a incontri musicali il sabato.

4 istruttori si alternano per insegnare queste danze in un’atmosfera gioiosa e amichevole.

IN PROGRAMMA

Laboratori di danza dalle 20.00 alle 22.30

Incontri musicali dalle 15.00 alle 17.00

Mercoledì 10 settembre: Laboratorio avanzato di danza irlandese

Venerdì 12 settembre: laboratorio di step solo

Sabato 13 settembre: Laboratorio di musica bretone

Mercoledì 17 settembre: laboratorio di danza bretone

Venerdì 19 settembre: workshop di danza irlandese per principianti

Sabato 20 settembre: laboratorio di musica bretone

Mercoledì 24 settembre: workshop avanzato di danza irlandese

Venerdì 26 settembre: workshop di danza scozzese

Sabato 27 settembre: laboratorio di musica bretone

Espanol :

La asociación AMICALE DES CELTES EN BIGORRE ofrece talleres de danza bretona, irlandesa y escocesa todos los miércoles y viernes, así como tertulias musicales los sábados.

4 monitores se turnan para enseñar estas danzas en un ambiente alegre y amistoso.

EN EL PROGRAMA

Talleres de danza de 20:00 a 22:30

Encuentros musicales de 15:00 a 17:00

Miércoles 10 de septiembre: taller de danza irlandesa avanzada

Viernes 12 de septiembre: Taller de step solo

Sábado 13 de septiembre: taller de música bretona

Miércoles 17 de septiembre: Taller de danza bretona

Viernes 19 de septiembre: Taller de iniciación al irlandés

Sábado 20 de septiembre: Taller de música bretona

Miércoles 24 de septiembre: Taller de danza irlandesa avanzada

Viernes 26 de septiembre: Taller de danza escocesa

Sábado 27 de septiembre: taller de música bretona

