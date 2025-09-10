Ateliers de danses celtiques TARBES Tarbes
Ateliers de danses celtiques
TARBES Rue Louis de Broglie Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-27
2025-09-10
L’association AMICALE DES CELTES EN BIGORRE propose des ateliers de danses bretonne, irlandaise, écossaise tous les mercredis et tous les vendredis ainsi que des rencontres musicales les samedis.
4 animateurs se relaient pour transmettre ces danses dans la joie et la bonne humeur.
AU PROGRAMME
Ateliers danse de 20h à 22h30
Rencontres musicales de 15h à 17h
Mercredi 10 septembre Atelier danse Irish avancés
Vendredi 12 septembre Atelier step solo
Samedi 13 septembre Atelier musique bretonne
Mercredi 17 septembre Atelier danses bretonnes
Vendredi 19 septembre Atelier Irish débutants
Samedi 20 septembre Atelier musique bretonne
Mercredi 24 septembre Atelier danse irish avancés
Vendredi 26 septembre Atelier danses écossaises
Samedi 27 septembre Atelier musique bretonne
TARBES Rue Louis de Broglie Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 76 62 48 patpallu@yahoo.fr
English :
The AMICALE DES CELTES EN BIGORRE association offers Breton, Irish and Scottish dance workshops every Wednesday and Friday, as well as musical gatherings on Saturdays.
4 instructors take it in turns to pass on these dances in a joyful, good-humored atmosphere.
ON THE PROGRAM
Dance workshops from 8pm to 10:30pm
Musical encounters from 3pm to 5pm
Wednesday, September 10: Irish advanced dance workshop
Friday, September 12: Step solo workshop
Saturday, September 13: Breton music workshop
Wednesday, September 17: Breton dance workshop
Friday, September 19: Irish beginners workshop
Saturday, September 20: Breton music workshop
Wednesday, September 24: Advanced Irish dance workshop
Friday, September 26: Scottish dance workshop
Saturday, September 27: Breton music workshop
German :
Der Verein AMICALE DES CELTES EN BIGORRE bietet mittwochs und freitags Workshops für bretonische, irische und schottische Tänze sowie samstags musikalische Treffen an.
4 Animateure wechseln sich ab, um diese Tänze mit Freude und guter Laune zu vermitteln.
PROGRAMM:
Tanzworkshops von 20 Uhr bis 22.30 Uhr
Musikalische Begegnungen von 15:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch, 10. September: Tanzworkshop Irish Fortgeschrittene
Freitag, 12. September: Workshop Step solo
Samstag, 13. September: Workshop Bretonische Musik
Mittwoch, 17. September: Workshop Bretonische Tänze
Freitag, 19. September: Irish Workshop Anfänger
Samstag, 20. September: Workshop Bretonische Musik
Mittwoch, 24. September: Workshop Irish Dance für Fortgeschrittene
Freitag, 26. September: Workshop Schottische Tänze
Samstag, 27. September: Workshop Bretonische Musik
Italiano :
L’associazione AMICALE DES CELTES EN BIGORRE propone laboratori di danza bretone, irlandese e scozzese ogni mercoledì e venerdì, oltre a incontri musicali il sabato.
4 istruttori si alternano per insegnare queste danze in un’atmosfera gioiosa e amichevole.
IN PROGRAMMA
Laboratori di danza dalle 20.00 alle 22.30
Incontri musicali dalle 15.00 alle 17.00
Mercoledì 10 settembre: Laboratorio avanzato di danza irlandese
Venerdì 12 settembre: laboratorio di step solo
Sabato 13 settembre: Laboratorio di musica bretone
Mercoledì 17 settembre: laboratorio di danza bretone
Venerdì 19 settembre: workshop di danza irlandese per principianti
Sabato 20 settembre: laboratorio di musica bretone
Mercoledì 24 settembre: workshop avanzato di danza irlandese
Venerdì 26 settembre: workshop di danza scozzese
Sabato 27 settembre: laboratorio di musica bretone
Espanol :
La asociación AMICALE DES CELTES EN BIGORRE ofrece talleres de danza bretona, irlandesa y escocesa todos los miércoles y viernes, así como tertulias musicales los sábados.
4 monitores se turnan para enseñar estas danzas en un ambiente alegre y amistoso.
EN EL PROGRAMA
Talleres de danza de 20:00 a 22:30
Encuentros musicales de 15:00 a 17:00
Miércoles 10 de septiembre: taller de danza irlandesa avanzada
Viernes 12 de septiembre: Taller de step solo
Sábado 13 de septiembre: taller de música bretona
Miércoles 17 de septiembre: Taller de danza bretona
Viernes 19 de septiembre: Taller de iniciación al irlandés
Sábado 20 de septiembre: Taller de música bretona
Miércoles 24 de septiembre: Taller de danza irlandesa avanzada
Viernes 26 de septiembre: Taller de danza escocesa
Sábado 27 de septiembre: taller de música bretona
