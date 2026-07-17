Ateliers de décoration de cadres à daguerréotype, L’Empreinte, Cormeilles-en-Parisis

Informations pratiques

Ateliers de décoration de cadres à daguerréotype Samedi 19 septembre, 14h00 L’Empreinte Val-d’Oise

A partir de 4 ans (avec un adulte).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Faites-vous prendre en photo et repartez avec votre cadre personnalisé !

L’Empreinte 31 rue Thibault-Chabrand 95240 Cormeilles-en Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 50 47 01 https://www.ville-cormeilles95.fr/ https://www.facebook.com/cormeilles/?locale=fr_FR La maison du patrimoine « L’Empreinte » est un lieu pour découvrir Cormeilles-en-Parisis et son histoire. Explorez la ville et ses quartiers dans la salle de la maquette, partez sur les traces des Cormeillais d’hier dans la salle des peuplements, découvrez la vie de l’ancien quartier ouvrier dans le café, remontez l’histoire de la butte grâce à une projection immersive… En voiture : parking gratuit sur place.

En transports en commun : ligne J jusqu’à Cormeilles-en-Parisis, puis bus 3005 jusqu’à l’arrêt Thibault-Chabrand/Aristide Briand.

Faites-vous prendre en photo et repartez avec votre cadre personnalisé !

Ville de Cormeilles-en-Parisis