Ateliers de découverte de la pyrotechnie

Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21 2026-03-01 2026-03-21

Dans le cadre de l’organisation du Carnaval de Saint-Macaire, l’association Silex organise un stage de découverte de la pratique de l’artifice.

Découvrir les plaisirs de jouer avec le feu sans se mettre en danger, en respectant les règles, les autres et les biens qui nous entourent.

Ces ateliers de découverte de la pyrotechnie sont ouverts à toutes et tous, garçons et filles dès l’âge de 12 ans.

Ces ateliers sont encadrés par des artificiers professionnels titulaires du certificat F4T2.

Sur inscription. .

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 02 71 crea@compagniesilex.art

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers de découverte de la pyrotechnie

L’événement Ateliers de découverte de la pyrotechnie Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-02-02 par La Gironde du Sud