Ateliers de dégustation de produits locaux bières locales et génépi ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère mardi 23 décembre 2025.
Délices des Pyrénées Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-23 09:30:00
fin : 2026-01-02 12:30:00
2025-12-23
Tous les mardis et vendredis.
Tous les jours, dégustation de charcuterie et de fromage. .
Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Every Tuesday and Friday.
German :
Jeden Dienstag und Freitag.
Italiano :
Ogni martedì e venerdì.
Espanol :
Todos los martes y viernes.
