Ateliers de dégustation de produits locaux miel, confitures, pâtes de fruit et produits bio ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

Ateliers de dégustation de produits locaux miel, confitures, pâtes de fruit et produits bio

ESQUIEZE-SERE Délices des Pyrénées Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-24 15:30:00

fin : 2025-12-31 19:30:00

2025-12-24

Tous les mercredis.

Tous les jours, dégustation de charcuterie et de fromage. .

English :

Every Wednesday.

German :

Jeden Mittwoch.

Italiano :

Ogni mercoledì.

Espanol :

Todos los miércoles.

