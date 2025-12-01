Ateliers de dégustation de produits locaux tourtes, brioches, gâteaux ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

Ateliers de dégustation de produits locaux tourtes, brioches, gâteaux

ESQUIEZE-SERE Délices des Pyrénées Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:30:00

fin : 2025-12-29 19:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Tous les lundis.

Tous les jours, dégustation de charcuterie et de fromage. .

ESQUIEZE-SERE Délices des Pyrénées Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Every Monday.

German :

Jeden Montag.

Italiano :

Ogni lunedì.

Espanol :

Todos los lunes.

L’événement Ateliers de dégustation de produits locaux tourtes, brioches, gâteaux Esquièze-Sère a été mis à jour le 2025-11-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65