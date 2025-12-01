Ateliers de dégustation de produits locaux vins locaux ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère
Début : 2025-12-25 09:30:00
fin : 2026-01-01 12:30:00
Date(s) :
2025-12-25
Tous les jeudis.
Tous les jours, dégustation de charcuterie et de fromage. .
ESQUIEZE-SERE Délices des Pyrénées Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Every Thursday.
German :
Jeden Donnerstag.
Italiano :
Ogni giovedì.
Espanol :
Todos los jueves.
