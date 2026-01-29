Ateliers de dégustation Saint Valentin au Domaine de Grangeneuve DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas
DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 route des esplanes Roussas Drôme
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
par couple
Le Domaine de Grangeneuve vous propose 2 Ateliers de dégustation de vin à partager en duo 10h30 Initiation à la dégustation. 16h00 Accords vins et chocolats Valrhona. Tarif pour 2 personnes par atelier 50€, sur réservation.
DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 route des esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr
English :
The Domaine de Grangeneuve offers 2 wine tasting workshops to share with your partner: 10:30 am Introduction to wine tasting. 4:00 pm Wine and Valrhona chocolate pairings. Price for 2 people per workshop: ?50, on reservation.
