Ateliers de dégustation Saint Valentin au Domaine de Grangeneuve DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas

Ateliers de dégustation Saint Valentin au Domaine de Grangeneuve

DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 route des esplanes Roussas Drôme

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

par couple

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Le Domaine de Grangeneuve vous propose 2 Ateliers de dégustation de vin à partager en duo 10h30 Initiation à la dégustation. 16h00 Accords vins et chocolats Valrhona. Tarif pour 2 personnes par atelier 50€, sur réservation.

DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 route des esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr

English :

The Domaine de Grangeneuve offers 2 wine tasting workshops to share with your partner: 10:30 am Introduction to wine tasting. 4:00 pm Wine and Valrhona chocolate pairings. Price for 2 people per workshop: ?50, on reservation.

