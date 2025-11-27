Ateliers de dégustations croisées Saveurs de l’Est Halle des Douves Bordeaux
Ateliers de dégustations croisées Saveurs de l’Est Jeudi 27 novembre, 19h00 Halle des Douves Gironde
Début : 2025-11-27T19:00:00 – 2025-11-27T21:00:00
Fin : 2025-11-27T19:00:00 – 2025-11-27T21:00:00
Journées de l’Europe Centrale et Orientale
Venez découvrir les Ateliers de dégustations croisées Saveurs de l’Est !
Jeudi 27 novembre 2025 | 19h
Marché des Douves de Bordeaux – 4 Rue des Douves, 33800 Bordeaux
Entrée libre et gratuite (Réservation OBLIGATOIRE)
Une occasion unique de savourer les délices culinaires d’Europe Centrale et Orientale tout en partageant un moment convivial.
Ne manquez pas cette expérience gustative et culturelle !
#EuropeCentrale #EuropeOrientale #Dégustation #SaveursDeLEst #Bordeaux #Culture #Gastronomie
Halle des Douves 4 rue des douves, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine
