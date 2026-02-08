Ateliers de dessin La Profondeur

4 rue Saint-Jacques Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-20 13:30:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Une approche constructive de l’espace, jouant sur l’ombre, la lumière et l’importance de la posture du corps dans le trait.

Horaires par public

– ENFANTS (dès 10 ans) de 13h30 à 16h00.

– ADULTES de 16h00 à 18h30.

Lieu Atelier d’Aline, Les Andelys.

Renseignements et inscriptions

Contactez Aline directement au 06 65 48 07 70 (réservation obligatoire). .

4 rue Saint-Jacques Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 65 48 07 70

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English : Ateliers de dessin La Profondeur

L’événement Ateliers de dessin La Profondeur Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération