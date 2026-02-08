Ateliers de dessin La Profondeur Les Andelys
Ateliers de dessin La Profondeur Les Andelys lundi 20 avril 2026.
Ateliers de dessin La Profondeur
4 rue Saint-Jacques Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-20 13:30:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Une approche constructive de l’espace, jouant sur l’ombre, la lumière et l’importance de la posture du corps dans le trait.
Horaires par public
– ENFANTS (dès 10 ans) de 13h30 à 16h00.
– ADULTES de 16h00 à 18h30.
Lieu Atelier d’Aline, Les Andelys.
Renseignements et inscriptions
Contactez Aline directement au 06 65 48 07 70 (réservation obligatoire). .
4 rue Saint-Jacques Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 65 48 07 70
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English : Ateliers de dessin La Profondeur
L’événement Ateliers de dessin La Profondeur Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération