Ateliers de dessin Le dessin documentaire

4 rue Saint-Jacques Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-13 16:00:00

fin : 2026-04-16 18:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Apprenez à observer et à retranscrire la réalité d’après un objet concret (non photographié). Un travail de précision sur les formes et les textures.

Horaires par public

– ENFANTS (dès 10 ans) de 13h30 à 16h00.

– ADULTES de 16h00 à 18h30.

Lieu Atelier d’Aline, Les Andelys.

Renseignements et inscriptions

Contactez Aline directement au 06 65 48 07 70 (réservation obligatoire). .

4 rue Saint-Jacques Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 65 48 07 70

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English : Ateliers de dessin Le dessin documentaire

L’événement Ateliers de dessin Le dessin documentaire Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération