Ateliers de dessin Le dessin documentaire Les Andelys
Ateliers de dessin Le dessin documentaire Les Andelys lundi 13 avril 2026.
Ateliers de dessin Le dessin documentaire
4 rue Saint-Jacques Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-13 16:00:00
fin : 2026-04-16 18:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Apprenez à observer et à retranscrire la réalité d’après un objet concret (non photographié). Un travail de précision sur les formes et les textures.
Horaires par public
– ENFANTS (dès 10 ans) de 13h30 à 16h00.
– ADULTES de 16h00 à 18h30.
Lieu Atelier d’Aline, Les Andelys.
Renseignements et inscriptions
Contactez Aline directement au 06 65 48 07 70 (réservation obligatoire). .
4 rue Saint-Jacques Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 65 48 07 70
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English : Ateliers de dessin Le dessin documentaire
L’événement Ateliers de dessin Le dessin documentaire Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération